ОСК и Минобороны решат судьбу двух фрегатов типа «Адмирал Григорович»

В ближайшие недели будет решена судьба четвертого и пятого фрегатов проекта 11356 (типа «Адмирал Григорович»), чья постройка была остановлена из-за отказа Украины поставлять газотурбинные силовые установки. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По его словам, обсуждение находится на финальной стадии. Ранее сообщалось, что недостроенные в интересах ВМФ России корабли могут быть проданы Индии.

Шесть фрегатов проекта 11356 были заказаны министерством обороны по двум контрактам, заключенным в 2010-2011 годах на общую сумму 80 миллиардов рублей. Проект подразумевал использование газотурбинных силовых установок производства украинского предприятия «Зоря-Машпроект».

Первые три корабля получили двигатели в срок. В данный момент «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» уже переданы флоту, а «Адмирал Макаров» завершает государственные испытания на Балтике. Двигатели для второй тройки были изготовлены, но Украина отказалась передавать их России из-за конфликта 2014 года.

После этого судьба оставшихся двух корпусов в постройке («Адмирал Истомин» и «Адмирал Бутаков», «Адмирал Корнилов» официально не закладывался) обсуждалась несколько лет. В данный момент рассматривается вариант с достройкой в интересах ВМС Индии в рамках контракта по схеме «2+2» (два корабля в России, два в Индии). На эти фрегаты планируется установить новые газотурбинные двигатели, создаваемые в данный момент рыбинским НПО «Сатурн».