ОСК построит еще три фрегата типа «Адмирал Григорович» для ВМФ России

Объединенная судостроительная корпорация построит еще три фрегата проекта 11356 для Военно-морского флота России. Об этом в среду, 28 июня, на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге сообщил глава предприятия Алексей Рахманов, передает FlotProm.

«Корабль показал свою эффективность», — отметил он. По словам Рахманова, фрегаты оснастят газотурбинными двигателями производства рыбинского НПО «Сатурн».

Шесть фрегатов проекта 11356 были заказаны министерством обороны по двум контрактам, заключенным в 2010-2011 годах на общую сумму 80 миллиардов рублей. Проект подразумевал использование газотурбинных силовых установок производства украинского предприятия «Зоря-Машпроект».

Первые три корабля получили двигатели в срок. В данный момент «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» уже переданы флоту, а «Адмирал Макаров» завершает государственные испытания на Балтике. Двигатели для второй тройки были изготовлены, но Украина отказалась передавать их России из-за конфликта 2014 года. Как отмечено в сообщении, два заложенных фрегата из второй тройки, «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин», будут проданы Индии.