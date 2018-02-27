Российские морские двигатели сравнили с украинскими

Российские морские двигатели оказались более практичными и современными по конструкции, чем украинские силовые установки, сообщил РИА Новости управляющий директор «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

«В соответствии с техническим заданием в наши корабельные силовые установки закладывается потенциал для модернизации с точки зрения повышения их тактико-технических характеристик и ресурса. С точки зрения расхода топлива наши двигатели также более экономичные», — заявил он.

По его словам, система менеджмента качества «ОДК-Сатурн» признана Европейским агентством по безопасности полетов, а предприятие сохранило «эту культуру производства» при создании морских установок, что «позитивно повлияло на их надежность и ресурс».

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Поляков сказал, что до конца 2018 года предприятие поставит российским ВМС два агрегата для фрегатов проекта 22350, однако вопрос о двигателях проекта 11356 пока остается открытым.

«Вопрос фрегатов проекта 11356 решается не у нас: есть головной производитель, есть разработчик, есть заказчик в лице Минобороны, и право определять состав силовой установки является прерогативой судостроительного завода "Янтарь" и разработчиков данного проекта. Пока контрактов с "Янтарем" у нас нет», — заявил управляющий директор.

В январе заместитель министра обороны России Юрий Борисов сообщил, что «вопрос газотурбинных установок для флота окончательно закрыт и мы можем себя чувствовать абсолютно спокойно в этом плане».

С 2014 по 2017 год на мощностях «ОДК-Сатурн» проводились опытно-конструкторские работы по трем морским силовым установкам: «М90ФР» (мощностью 27 500 лошадиных сил), «Агрегат-ДКВП» (мощностью 10 000 лошадиных сил) и «М70ФРУ-Р».

Ранее на корабли проектов 11356 и 22350 планировалось устанавливать силовые агрегаты украинского предприятия «Зоря-Машпроект». В июне 2014 года президент Украины Петр Порошенко запретил военно-техническое сотрудничество предприятий страны с российскими партнерами.

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