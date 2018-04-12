Лишившиеся украинских двигателей российские корабли уберегли от ржавчины

Корпусы второй тройки фрегатов проекта 11356, строительство которых приостановлено из-за проблем с поставками украинских двигателей, не заржавеют, сообщил ТАСС генеральный директор судостроительного завода «Янтарь» Эдуард Ефимов.

«Мы приняли все необходимые меры: корабль находится на воде, но снаружи его корпус покрашен, внутри вся подводная часть не только покрашена, но и изолирована — все, как положено по технологии. Это нормальное штатное состояние, и ржавчина им не страшна. Понятно, что за 10 или 20 лет их состояние не улучшилось бы. Но два-три года они выдержат спокойно», — сказал глава предприятия.

По словам Ефимова, первые три корабля проекта 11356 завод передал флоту, тогда как «у трех оставшихся кораблей полностью сформированы корпуса, они загерметизированы и находятся на воде», «однако по решению военного ведомства их строительство пока приостановлено».

«Первый и второй корпуса сейчас готовы примерно на 40 процентов, готовность третьего — около 30 процентов. Из этих трех два были официально заложены, а завершающий серию корабль заложить не успели», — отметил Ефимов.

Он отметил, что «есть подписанное допсоглашение, согласно которому сроки сдачи этих кораблей перенесены на 2020 и 2021 годы». «Если мы двигатели получим в 2019-м, то это вполне реальные сроки», — добавил Ефимов.

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Шесть фрегатов проекта 11356 Минобороны России заказало у «Янтаря» по двум контрактам 2010-2011 годов на общую сумму 80 миллиардов рублей. Проект подразумевал использование газотурбинных силовых установок производства украинского предприятия «Зоря-Машпроект». Первые три корабля («Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров») получили двигатели в срок. Силовые агрегаты для второй тройки («Адмирал Истомин», «Адмирал Бутаков», «Адмирал Корнилов») были изготовлены, однако Украина отказалась передавать их России.

В январе 2018 года заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что российское предприятие «ОДК-Сатурн» завершило госиспытания и наладило производство газотурбинных морских двигателей, ранее покупавшихся на Украине.

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