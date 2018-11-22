Су-57 выполнил «кленовый лист»

Полет четырех российских истребителей пятого поколения Су-57 попал на видео. В ролике также показано, как один из самолетов выполнил фигуру высшего пилотажа «кленовый лист». Соответствующие кадры публикует «Звезда».

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Видео снято с рампы военно-транспортного самолета Ан-12, а представленные на нем истребители следуют друг за другом на расстоянии нескольких метров, что «требует от летчиков огромного профессионализма и выдержки».

«Звезда» также приводит мнение гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова. «Для Су-57 все будет в свое время, и, наверняка, будет и на нем гиперзвуковое оружие», — отметил он.

В ноябре были опубликованы видео использования Су-57 в Сирии, испытаний истребителя на малозаметность и имитации воздушной дозаправки самолета. В том же месяце Су-57 с бортовым номером 55 раскритиковали в Instagram за восемь звезд, нанесенных на корпус машины возле кабины пилота.

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