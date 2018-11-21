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Получивший звезды Су-57 назвали «личинкой самолета» и «петушней»

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Российский истребитель пятого поколения Су-57 незаслуженно получил восемь звезд, поскольку вряд ли успел сбить восемь самолетов или совершить 80 боевых вылетов, пишет в Instagram пользователь fighter_bomber_.

Автор аккаунта, называющий себя военным летчиком, обратил внимание на снимок Су-57 с бортовым номером 55, возле кабины пилота которого нанесено восемь звезд. «Откуда на этой личинке самолета взялось восемь звезд? Это восемь сбитых самолетов противника, или 80 боевых вылетов!» — возмущается пользователь.

Фото опубликовано @

Автор рекомендовал закрасить звезды на истребителе или заменить их на «восемь фотоаппаратов» — вероятное «количество полетов на фотосессии» или «показов первым лицам».

Пользователь отметил, что ни один истребитель из пары Су-57, в феврале находившейся на авиабазе в сирийском Хмеймиме («Химках» у fighter_bomber_), не успел бы сбить восемь самолетов или совершить 80 боевых вылетов. «Заслужите — рисуйте. А пока петушня петушней. Сами себе имидж делаете. Фу такими быть, как самолет на фото. Без всякого уважения, ваш ФБ (fighter_bomber_ — прим. «Ленты.ру»)», — заключает пользователь.

В ноябре было опубликовано видео использования Су-57 в Сирии.

В том же месяце американский журнал The National Interest опубликовал заметку, согласно которой сравнение российского и американского истребителей пятого поколения Су-57 и F-22 Raptor бессмысленно, поскольку российский самолет спустя восемь лет после первого полета «по-прежнему остается сырым прототипом», тогда как второй находится на вооружении в течение 13 лет, а с 2014 года принимает участие в операциях на Ближнем Востоке.

О появлении в Сирии двух российских истребителей пятого поколения стало известно в феврале текущего года. Новейшие машины прибыли в ближневосточную республику одновременно с четырьмя истребителями Су-35С и самолетом радиолокационного дозора А-50У.

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