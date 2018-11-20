Летчик рассказал о Су-57 в Сирии

Летчик-испытатель Сергей Богдан рассказал «Звезде» о применении российских истребителей пятого поколения Су-57 в Сирии.

«Задача была показать самолет в деле, с боевым применением новых видов оружия и новыми способами их использования. Применены они были достаточно успешно», — сказал он.

Богдан подчеркнул, что применению истребителей в Сирии предшествовала довольно длительная подготовительная работа.

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В ноябре «Звезда» опубликовала видео использования Су-57 в Сирии.

В том же месяце американский журнал The National Interest опубликовал заметку, согласно которой сравнение российского и американского истребителей пятого поколения Су-57 и F-22 Raptor бессмысленно, поскольку российский самолет спустя восемь лет после первого полета «по-прежнему остается сырым прототипом», тогда как второй находится на вооружении в течение 13 лет, а с 2014 года принимает участие в операциях на Ближнем Востоке.

О появлении в Сирии двух российских истребителей пятого поколения стало известно в феврале текущего года. Новейшие машины прибыли в ближневосточную республику одновременно с четырьмя истребителями Су-35С и самолетом радиолокационного дозора А-50У.

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