В проблемах Sukhoi Superjet 100 обвинили Францию

Малый налет российских самолетов Sukhoi Superjet 100 связан с особенностями части двигателя SaM146, поставляемой французской компанией Safran. Об этом сообщили принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» топ-менеджеры четырех авиакомпаний, эксплуатирующих данные лайнеры, и три человека, близкие к лизинговым компаниям, покупающим такие суда.

Проблемы у SaM146 возникают в горячей части двигателя, где сжигается топливо. «В камерах сгорания или маслосборниках могут появляться трещины уже после 2-4 тысяч часов полета (то есть уже на втором году эксплуатации самолета), а иногда и после тысячи часов полета. Двигатель необходимо отправлять на капитальный ремонт. Хотя производитель обещает, что до капремонта двигатель должен работать 7,5-8 тысяч часов», — пишет издание.

Данная особенность части SaM146, поставляемой Safran, является «конструктивным недостатком», считает один из собеседников «Ведомостей». Причина возникновения трещин в двигателях неизвестна. «Для исправления проблем в горячей части двигателя нужны серьезные инвестиции, в том числе в расширение производства, но Safran не хочет этого делать», — приводит издание мнение сотрудника одной из лизинговых компаний.

Газета добавляет, что на старте программы планировалось выпускать 1,3 тысячи единиц Sukhoi Superjet 100, тогда как в настоящее время это количество уменьшилось до 595.

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Ремонт вышедшего из строя двигателя стоит от двух до пяти миллионов долларов и длится два месяца, отметили два собеседника. Ремонт двигателя производитель осуществляет за свой счет, однако за аренду подменного двигателя платит сама авиакомпания. «Нам нужно создать банк подменных двигателей, но французы выставляют цены неприемлемые», — заявил на форуме «Транспорт России» 20 ноября замминистра промышленности Олег Бочаров.

Двигатели SaM146 выпускает предприятие Powerjet, созданное при участии российского «Сатурна» (отвечает за вентилятор, турбину низкого давления, выполняет общую сборку и стендовые испытания) и французского Safran (газогенератор в составе компрессора высокого давления, камеры сгорания, турбины высокого давления, систему управления двигателя и коробку приводов). Мощности производства позволяют ежегодно выпускать 60-70 двигателей, которые поставляются 30-35 новым самолетам.

Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, созданный предприятием «Гражданские самолеты Сухого», впервые полетел в мае 2008 года. В базовой версии машина вмещает 98 человек и рассчитана на перелет до 4,5 тысячи километров. Доля иностранных комплектующих в Sukhoi Superjet 100 оценивается в 70 процентов, включая 10 процентов — американских. В настоящее время крупнейший оператор Sukhoi Superjet 100 в России — «Аэрофлот», за рубежом — мексиканский перевозчик Interjet.

Sukhoi Superjet 100 поставляются авиакомпаниям с 2011 года. Средний налет машины в России в 2017 году составил 3,3 часа в сутки. Для сравнения, возрастные региональные Embraer E170, эксплуатируемые S7 Airlines, налетали в 2017 году в среднем по 6 часов в сутки. Налет среднемагистральных лайнеров (в основном Airbus 320/321 и Boeing 737) составляет около 10 часов в сутки.

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