Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в Подмосковье

Российский ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в Летно-исследовательском институте имени Михаила Громова в подмосковном Раменском, сообщил РИА Новости генеральный директор института Евгений Пушкарский.

«Факт такой имеется. Все завершилось нормально. [У самолета] была соответствующая неисправность», — сказал руководитель.

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По словам Пушкарского, никто не пострадал, а полеты на территории института продолжаются в штатном режиме.

В феврале с Sukhoi Superjet 100 произошло сразу семь инцидентов.

Первый российский гражданский самолет Sukhoi Superjet 100 вмещает в базовой версии 93-102 пассажира. В 2011-2017 годах выпущено 156 самолетов. Крупнейшим покупателем Sukhoi Superjet 100 стал «Аэрофлот» (35 самолетов), второе место приходится на мексиканскую Interjet.

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