У Sukhoi Superjet 100 в полете отказали датчик скорости, авионика и автопилот

Межгосударственный авиационный комитет и Ространснадзор раскрыли подробности о семи последних инцидентах с участием российских ближнемагистральных пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщает FlightGlobal.

Все инциденты произошли 4-5 февраля с самолетами «Аэрофлота». Три воздушных судна с номерами RA-89046, RA-89061 и RA-89044, направлявшихся из Шереметьево в Волгоград, Минск и Анапу соответственно, находясь на взлетной полосе с включенными двигателями, остались в аэропорту.

Экипаж двух других самолетов, RA-89027 и RA-89106, следовавших из Шереметьево в Архангельск и Платов соответственно, на высоте 0,6-1,2 километра обнаружили несоответствия в показателях скорости. Пилоты воздушного судна, направлявшегося в Платов, также сообщили о проблемах с авионикой и автопилотом. Самолеты RA-89027 и RA-89106 были вынуждены вернуться в Шереметьево.

Еще два инцидента произошли с самолетами на больших высотах. Экипаж RA-89014, следовавшего в Дрезден, на высоте более 2,1 километра зафиксировал неполадки с датчиком скорости, тогда как пилоты RA-89062, направлявшегося в Челябинск, на высоте более 10 километров зафиксировали несоответствия в показателях скорости. Самолеты вернулись в Шереметьево.

В «Гражданских самолетах Сухого» заявили, что инциденты произошли из-за суровых погодных условий. Кроме Sukhoi Superjet 100, тогда же с подобными проблемами столкнулись другие самолеты. В частности, 4 февраля у Airbus A320, следовавшего из Шереметьево в Стамбул, на высоте 6,1 километра возникли проблемы с определением скорости, из-за чего самолет направился в Санкт-Петербург.

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С проблемами в показателях скорости столкнулся 11 февраля экипаж самолета Ан-148, который, вылетев из Домодедово, через несколько минут упал в Раменском районе Подмосковья. На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.

Первый российский гражданский самолет Sukhoi Superjet 100 вмещает в базовой версии 93-102 пассажира. В 2011-2017 годах выпущено 156 самолетов. Крупнейшим покупателем Sukhoi Superjet 100 стал «Аэрофлот» (35 самолетов), второе место приходится на мексиканскую Interjet.

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