Назван самый богатый чиновник России

Глава Минпромторга России Денис Мантуров второй год подряд стал самым богатым чиновником в правительстве. Его доход назван в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Доход Мантурова по итогам 2020 года составил 740,4 миллиона рублей. Это треть от общих доходов всех членов кабмина. Заработок увеличила и супруга чиновника — она задекларировала 13,6 миллиона рублей против 9,1 миллиона годом ранее. Их общий доход увеличился до 754 миллиона рублей с 595,2 миллиона рублей годом ранее.

Министр владеет Tesla Х100D. Он также задекларировал жилой дом на три тысячи квадратных метров в дополнение к присутствовавшей в прошлогодней декларации квартире на 480,9 квадратных метров, а также земельным участкам общей площадью около гектара.

Доход президента Владимира Путина за прошлый год составил 9,99 миллиона рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин заработал 19,8 миллиона рублей.