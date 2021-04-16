Раскрыт заработок Владимира Путина

Президент России Владимир Путин заработал почти 10 миллионов рублей в прошлом году. Его доход раскрыт в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

За 2019 год Путин заработал 9,726 миллиона рублей. В собственности президента числятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж (18 квадратных метров). Также за главой государства числятся квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место площадью 18 «квадратов», эта недвижимость находится у президента в пользовании.

Среди транспортных средств за Путиным закреплены: два автомобиля ГАЗ 21М («Волга»), «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». В 2018 году заработок Путина составил почти 8,65 миллиона рублей. Рекордным остается доход президента в 2017 году — более 18,7 миллиона рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заработал в 2020 году 19,8 миллиона рублей. Самым богатым чиновником в правительстве стал глава Минпромторга России Денис Мантуров. Его доход по итогам 2020 года составил 740,4 миллиона рублей.