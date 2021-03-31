Президент России Владимир Путин отчитался о своих доходах за 2020 год, подав декларацию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отметил, что это также сделали сотрудники администрации президента. «Да. Сдали [декларации]. Они будут опубликованы в установленные сроки», — сказал он.

Согласно закону, сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

За 2019 год Путин заработал 9,726 миллиона рублей. В собственности президента числятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж (18 квадратных метров). Также за главой государства числятся квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место площадью 18 «квадратов», эта недвижимость находится у президента в пользовании. Среди транспортных средств за Путиным были закреплены: два автомобиля ГАЗ 21М («Волга»), «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».