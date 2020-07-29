Песков рассказал о сроках предоставления деклараций о доходах Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о сроках предоставления деклараций о доходах президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, сведения будут опубликованы «своевременно».
17 апреля Путин подписал указ о переносе срока предоставления главами госучреждений деклараций о доходах. Отмечается, что в связи с распространением коронавирусной инфекции сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год чиновникам необходимо предоставить до 1 августа 2020 года.