Путин перенес срок предоставления главами госучреждений сведений о доходах

Президент России Владимирн Путин подписал указ о переносе срока предоставления главами госучреждений сведений о доходах. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 17 апреля.

Отмечается, что в связи с распространением коронавирусной инфекции сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год необходимо предоставить до 1 августа 2020 года.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее звучали предложения об отмене НДФЛ для граждан, чей доход ниже одного МРОТ. Однако даже в этом случае, как отмечал глава аналитического управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России Валерий Засько, потери для бюджета составят 1,2 триллиона рублей. Более высокие налоги для обеспеченных граждан, по его мнению, никаких плюсов также не принесут, поскольку в силу «очень низкого» уровня дохода россиян выгода от таких действий будет несущественной, а администрирование станет сложнее.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!