В Думе предложили радикально избавить россиян от налогов

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект о радикальном освобождении россиян от налогов. Избавить от уплаты НДФЛ предлагается граждан, чей месячный доход менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), то есть 24 260 рублей, сообщает РИА Новости.

О документе, который предполагает поправки в Налоговый кодекс и закон о МРОТ, рассказала пресс-служба Ярослава Нилова, главы комитета ГД по труду и соцполитике, один из авторов проекта закона. Его коллегами выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко и сенатор Сергей Леонов.

Такая мера, считают они, позволит стимулировать потребление, снизит социальные расходы государства в связи с уменьшением количества бедных, а также сэкономит ресурсы, которые тратятся на администрирование НДФЛ.

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В пояснительной записке к поправкам граждане с доходом ниже двух МРОТ названы малоимущими. Авторы документа признают, что речь идет о введении прогрессивной шкалы налогообложения, которая зависит от доходов граждан.

Ранее звучали предложения об отмене НДФЛ для граждан, чей доход ниже одного МРОТ. Однако даже в этом случае, как отмечал глава аналитического управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России Валерий Засько, потери для бюджета составят 1,2 триллиона рублей. Более высокие налоги для обеспеченных граждан, по его мнению, никаких плюсов также не принесут, поскольку в силу «очень низкого» уровня дохода россиян выгода от таких действий будет несущественной, а администрирование станет сложнее.

В марте президент России Владимир Путин назвал граждан, имеющих доход выше 1,5 МРОТ, то есть 18 205 рублей по уровню 2020 года, средним классом. По его мнению, к среднему классу в России принадлежат 70 процентов граждан.

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