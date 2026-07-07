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09:52, 7 июля 2026Путешествия

Россиянка познакомилась с китайцем в Tinder и попала в рабство в Мьянме

РИА Новости: Китаец из Tinder продал россиянку в мошеннический центр Мьянмы
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Россиянка познакомилась с китайцем в Tinder и попала в рабство в Мьянме, куда ее вывезли обманом. Об этом она рассказала РИА Новости.

Оказалось, что именно ее бывший парень и продал ее в мошеннический центр. «Он постепенно втирался ко мне в доверие и собирал обо мне информацию. Он расспрашивал меня о скам-центрах, что я о них знаю. Позже я осознала, что он специально собирал мои фотографии для дальнейшего использования», — поделилась пострадавшая, которая пожелала сохранить анонимность.

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По ее словам, какое-то время они вместе путешествовали по Китаю, а после договорились встретиться в Мьянме. Молодой человек тогда объяснил, что хотел бы показать возлюбленной буддийские храмы. После прилета россиянки в Янгон китаец несколько дней убеждал ее, что скоро приедет сам. Однако вместо него за соотечественницей приехал автомобиль, в который по дороге подсаживались незнакомые китайцы. Молодой человек тогда посоветовал девушке не волноваться и сказал, что незнакомые пассажиры нужны для безопасности — из-за военного положения в стране.

После нескольких блокпостов туристку переправили через реку на лодке, пересадили в другую машину и привезли в офис в закрытом комплексе. «Там меня встретил китаец. Я сразу начала объяснять, что произошла ошибка, просила дать мне возможность позвонить парню. Но он сказал: "С завтрашнего дня ты работаешь здесь". Я повторила, что это невозможно. Тогда он сказал: "Нет. С завтрашнего дня ты начинаешь работать. Тебя продали"», — вспоминает россиянка.

Ей рассказали, что ее молодой человек уже получил деньги за ее продажу, а также, что ее фотографии уже используются в мошеннических целях на сайтах знакомств. Кроме того, соотечественнице пригрозили расправой в случае отказа от работы. Ее удалось вызволить из мошеннического центра благодаря совместной работе посольства России в Таиланде, МВД РФ и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.

Ранее россиянин решил помочь невесте с оплатой учебы и попал в рабство в Мьянме. Он отправился с ней в Таиланд, чтобы заработать денег, однако подработка за границей оказалась скамом.

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