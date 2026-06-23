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15:23, 23 июня 2026Путешествия

Россиянин решил помочь невесте с оплатой учебы и попал в рабство в Мьянме

Житель Москвы попал в рабство в Мьянме
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Stringer / Reuters

Россиянин пытался найти деньги, чтобы помочь невесте с оплатой учебы в престижном вузе, и попал в рабство в стране Азии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

21-летний житель Москвы Сергей окончил обучение и попросил у родителей денег, чтобы отметить получение диплома и обновить гардероб. После этого он перестал выходить на связь.

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Недавно москвич связался со своей невестой и объяснил, что отправился на Пхукет, Таиланд, чтобы заработать два миллиона рублей. Таким образом он решил помочь девушке с оплатой ее обучения в университете имени И. М. Сеченова — она поступила на эндокринолога и могла бросить учебу. Однако подработка за границей оказалась скамом, и молодой человек стал рабом в Мьянме.

Сергей сообщил, что не знает, где находится. С его слов, неизвестные люди опаивают его наркотическими веществами и держат взаперти. В данный момент его ищут.

Ранее стала известна судьба попавшей в рабство в Мьянме россиянки. Девушку заманили в скам-центр Мьянмы через Telegram-канал.

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