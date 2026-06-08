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11:01, 8 июня 2026Путешествия

Раскрыта судьба попавшей в рабство в Мьянме россиянки

Еще одну россиянку вызволили из мошеннического кол-центра Мьянмы
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Distinctive Shots / Shutterstock / Fotodom

Раскрыта судьба еще одной попавшей в рабство в Мьянме россиянки — ее вызволили из мошеннического кол-центра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Янгоне.

Уточняется, что ее освободили 6 июня. «В апреле этого года пострадавшая, получив предложение о трудоустройстве за рубежом, прибыла в Янгон из Таиланда. Она была доставлена в район города Мьявади штата Карен, где ее принуждали к участию в мошеннической деятельности под угрозой применения физического насилия», — рассказали в диппредставительстве.

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Известно, что соотечественнице удалось самостоятельно связаться с посольством с просьбой оказать помощь в освобождении. Ее получилось вызволить благодаря скоординированным действиям дипломатического ведомства, представителя МВД России во Вьетнаме и сил полиции Мьянмы. Сообщается, что в настоящее время пострадавшая находится в депортационном центре и поддерживает контакт с российской стороной. Ее возвращение на родину будет организовано через территорию Таиланда.

Дипломаты призвали россиян проявлять бдительность при поиске работы в странах Индокитая. «Напоминаем, что наличие трудовой визы является обязательным условием для осуществления иностранцами трудовой деятельности в Мьянме. При этом готовность работодателя содействовать оформлению документа не гарантирует его добросовестность», — заключили в посольстве.

Ранее соотечественницу заманили в скам-центр Мьянмы через Telegram-канал. Ее удалось спасти и вернуть в Россию.

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