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09:45, 7 июля 2026Россия

Россиянин женился на «черной вдове» и пропал

В Горно-Алтайске суд расторг брак пропавшего без вести участника СВО и «черной вдовы»
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россиянин ушел на специальную военную операцию (СВО), женился на «черной вдове» и пропал без вести. Это следует из сообщения прокуратуры по Республике Алтай.

Как рассказали в надзорном органе, мужчина познакомился с женщиной, которая не имела цели создания семьи, однако все равно предложила россиянину зарегистрировать брак. В 2024 году заочно сформированная пара расписалась, а уже в 2026-м военнослужащий был признан пропавшим без вести.

«Прокуратурой (...) рассмотрено обращение матери участника специальной военной операции о вступлении ее сына в брак с незнакомой ранее женщиной (...) Прокурор [Горно-Алтайска] (...) направил исковое заявление о признании брака недействительным», — говорится в сообщении прокуратуры. В итоге суд расторг брак. ТАСС называет вступившую в брак с бойцом СВО женщину «черной вдовой».

В 2025 году сообщалось, что в России вычислили аферистку, которая пять раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов СВО ради выплат после их смерти. Женщин, сочетающихся узами брака с участниками боевых действий с таким умыслом, называют «черными вдовами». Помимо «черных вдов», за солдатами охотятся «мальвинки». Они якобы выкачивают из военных не только деньги, но и сведения, которые передают Вооруженным силам Украины.

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