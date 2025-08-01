В российском военном госпитале вычислили «черную вдову». Она пять раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов СВО

Военкор Алехин: Медсестра 5 раз выходила замуж за раненых бойцов СВО ради выплат

В российском военном госпитале вычислили аферистку, которая пять раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов специальной военной операции (СВО) ради выплат после их смерти. Об этом сообщил волонтер Роман Алехин.

Известно, что женщин, сочетающихся узами брака с участниками боевых действий с таким умыслом, называют «черными вдовами». Одна такая устроилась работать в медицинское учреждение медсестрой. «Она выходила замуж за тех, кому осталось не так уж много», — рассказал военный волонтер.

По его словам, медсестра успела пять раз получить выплаты, выйдя замуж за оказавшихся при смерти участников спецоперации. Как только это вскрылось, ее уволили.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Как бойцы СВО попадают под влияние «черных вдов»?

Алехин предположил, что некоторые военнослужащие, попадая в условия гражданской жизни, например, после ранения, расслабляются и теряют бдительность. В таком состоянии они становятся более восприимчивы для манипуляций со стороны аферисток.

Человек, который находится в зоне боевых действий, в грязи, в опасных условиях, приезжает в отпуск или попадает в госпиталь после ранения, где его психика наконец расслабляется. Барьеры спадают, и в таких условиях ими манипулировать гораздо проще, чем и пользуются "черные вдовы" Роман Алехин военный волонтер

Помимо «черных вдов», за деньгами солдат охотятся «мальвинки». Они якобы выкачивают из военных не только купюры, но и сведения, которые передают Вооруженным силам Украины (ВСУ). Также «высасывают» средства у одиноких бойцов женщины, оказывающие секс-услуги в прифронтовых городах.

Российский командир рассказал о «профессиональных вдовах» штурмовиков

Журналист газеты «Труд» Ирина Хмара рассказала, что некоторые россиянки по два-три раза в год выходят замуж за бойцов СВО ради выплат. О подобных случаях она узнала от неназванного российского командира.

Работница СМИ объяснила, что таких женщин называют «профессиональными вдовами» штурмовиков. Так, стало известно о случае в Омске, когда боец женился на россиянке, которая к тому моменту уже была вдовой участника СВО, демобилизовался по состоянию здоровья, а по возвращении начал судиться с женой за присвоенные ею выплаты.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

А до этого под влияние «черной вдовы» попал участвовавший в операции «Поток» боец «Ахмата» Георгий Костырко. Его мать рассказала об отношениях сына с Ангелиной В.

По ее словам, мужчина тратил на возлюбленную все деньги, которые ему начислялись за участие в боевых действиях, — оплачивал ей учебу и отдых, платил за кредиты матери Ангелины. Позже боец сыграл с женщиной свадьбу и потратил на нее два с половиной миллиона рублей. После того как ахматовец узнал об изменах супруги, он разорвал с ней отношения и попытался развестись.