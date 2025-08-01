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10:55, 1 августа 2025Россия

«Черную вдову» вычислили в российском военном госпитале

Военблогер Алехин: В РФ выявили сделавшую состояние на смерти бойцов СВО медика
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В одном из военных госпиталей России вычислили «черную вдову» — медсестру, сделавшую состояние на смерти бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал российский военный корреспондент Роман Алехин, его слова приводит «АиФ».

По словам военкора, прежде чем аферу выявили, женщина успела пять раз получить выплаты, выйдя замуж за тяжелораненых бойцов. «Она выходила замуж за тех, кому осталось не так уж много. Когда это поняли, ее убрали оттуда», — рассказал он.

Кто такие «черные вдовы»?

В России в 2025 году заговорили о женщинах, «высасывающих» деньги из солдат. Одни получили название «черные вдовы» — они выходят замуж за бойцов СВО ради получения выплат после их смерти. Другие оказывают секс-услуги одиноким мужчинам в прифронтовых городах. Третьи — их называют «мальвинками» — якобы выкачивают из бойцов не только деньги, но и сведения, которые передают ВСУ.

Алехин отметил, что аферистки могут пользоваться тем, что по возвращении из зоны боевых действий ветераны СВО расслабляются, и их психикой становится легче управлять. «Барьеры спадают, и в таких условиях ими манипулировать гораздо проще, чем и пользуются "черные вдовы"», — подытожил он.

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Информацию о «профессиональных вдовах» штурмовиков подтверждали и командиры российских военных.

Ранее появились детали отношений с «черной вдовой» участвовавшего в операции «Поток» ахматовца. Известно, что боец тратил на женщину все деньги, которые ему начислялись за участие в боевых действиях, — оплачивал ей учебу и отдых, платил за кредиты ее матери.

ЖЗЛ
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