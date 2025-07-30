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11:08, 30 июля 2025Россия

Появились детали отношений с «черной вдовой» участвовавшего в операции «Поток» ахматовца

Мать бойца «Ахмата» Костырко Ольга рассказала об отношениях сына с черной вдовой
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мать участвовавшего в операции «Поток» бойца «Ахмата» Георгия Костырко рассказала об отношениях сына с Ангелиной В., которую журналисты назвали «черной вдовой». Детали отношений военнослужащего с россиянкой появились в распоряжении «Царьграда».

Как рассказала Ольга Костырко, сын познакомился с россиянкой в социальных сетях. По версии матери военнослужащего, бойца подкупила женственность Ангелины. «Девочка поначалу Геру слушалась, глазки в пол (...). Парень приехал оттуда, где смерть, кровь, грязь. А тут такая чаровница в пеньюаре», — рассказала мать ахматовца.

Кто такие «черные вдовы»?

В России в 2025 году заговорили о женщинах, «высасывающих» деньги из солдат. Одни получили название «черные вдовы» — они выходят замуж за бойцов СВО ради получения выплат после их смерти. Другие оказывают секс-услуги одиноким мужчинам в прифронтовых городах. Третьи — их называют «мальвинками» — якобы выкачивают из бойцов не только деньги, но и сведения, которые передают ВСУ.

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По ее словам, Георгий тратил на женщину все деньги, которые ему начислялись за участие в боевых действиях, — оплачивал ей учебу и отдых, платил за кредиты матери Ангелины. Позже боец сыграл с женщиной свадьбу и потратил на нее два с половиной миллиона рублей. Однако после того как ахматовец узнал об изменах супруги, он разорвал с ней отношения и попытался развестись.

Ранее общественница Анастасия Кашеварова рассказала о предательстве Ангелины В. По ее словам, женщина не стала помогать семье Костырко с похоронами бойца, подала на получение «гробовых» и раздел имущества и «уехала с очередным любовником в Египет». В итоге суд лишил женщину выплат.

Вот это да!
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