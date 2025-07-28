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20:16, 28 июля 2025Россия

Россиянку обвинили в предательстве участвовавшего в операции «Поток» бойца Ахмата

Блогер Кашеварова сообщила, что лишенная выплат вдова бойца Костырко предала его
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Ангелина В., лишенная гробовых выплат вдова участвовавшего в операции «Поток» бойца «Ахмата» Георгия Костырко предала мужа. Об этом рассказала в Telegram российская общественница и блогер Анастасия Кашеварова, глава фонда АНО «Женский фронт».

Кашеварова напомнила, что Костырко пытался развестись с женой, но решение о разводе вступило в силу уже после смерти бойца. Она назвала россиянку эскортницей и сообщила о ее предательстве. Общественница обвинила Ангелину В. в том, что та открыто изменяла выполнявшему боевые задачи мужу, не стала помогать семье Костырко с похоронами, подала на получение гробовых и раздел имущества и «уехала с очередным любовником в Египет».

В итоге женщину лишили выплат.

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«Она попыталась отменить решение суда о разводе, придумывала и продолжает придумывать небылицы и какие-то истории о своих (...) подвигах, якобы оказанной помощи (гуманитарной). Однако ни одна из придуманных историй, в том числе поддержка участников СВО, не были подтверждены», — рассказала Кашеварова.

Как сообщалось ранее, в России в 2025 году заговорили о женщинах, высасывающих деньги из солдат. Одни получили название «черные вдовы» — они выходят замуж за бойцов СВО ради получения выплат после их смерти. Другие просто оказывают секс-услуги одиноким мужчинам в прифронтовых городах. Третьи — их называют «мальвинками» — якобы выкачивают из бойцов не только деньги, но и сведения, которые передают ВСУ.

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