Раскрыты подробности о проведении операции «Поток»

Штурмовик Богачев: Операцию «Поток» решили провести в ноябре 2024 года

Боец штурмовой бригады «Ветераны» Александр Богачев рассказал, когда было принято решение о штурме Суджи в Курской области с использованием газопровода. Его слова приводит ТАСС.

Богачев раскрыл подробности о проведении операции «Поток» и подчеркнул, что ее решили провести в ноябре 2024 года. Он уточнил, что все газовые трубы находились под давлением, поэтому пришлось стравливать газ.

«Необходимо было стравливать газ с одной из этих труб. Естественно, можно было это сделать быстро, открыто, но тем самым мы могли себя, так сказать, демаскировать», — отметил штурмовик.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» описал подробности операции «Поток». По информации источника, украинские военные заметили вышедших из трубы российских бойцов лишь через несколько часов.

Более 800 российских военнослужащих попали в Суджу по газовой трубе. Штурмовики ползли по ней 14 километров, им не хватало воздуха и воды. Операцию назвали «Поток».

