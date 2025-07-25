Суд лишил выплат вдову не успевшего с ней развестись бойца СВО

В Рязанской области суд лишил выплат вдову бойца СВО, не успевшего развестись

В Рязанской области суд лишил выплат и прав на льготы вдову участника специальной военной операции (СВО) на Украине, не успевшего с ней развестись. Об этом мать военнослужащего Ольга Костырко рассказала РЗН.инфо.

Сын собеседницы портала — Георгий Костырко — женился сразу после начала СВО и попытался развестись уже через полгода брака, но не успел, так как 9 марта получил несовместимые с жизнью ранения на фронте.

Издание утверждает, что решение о расторжении брака должно было вступить в силу 25 марта 2025 года, однако бойца не стало раньше, а россиянка передумала разводиться и обжаловала решение суда, рассчитывая получить выплаты.

По данным издания, суд признал развод действительным, а вдову российского бойца — недостойной выплат.

«Мы пытались доказать, что брак создавался для приобретения выгод (...) Это первый подобный случай в стране, настоящий прецедент», — заявила Костырко.

С ее слов, несколько свидетелей во время судебного разбирательства подтвердили, что военнослужащий СВО якобы знал об изменах своей жены и хотел развестись.

При этом решение суда еще может быть обжаловано.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе вдова бойца СВО лишила его отца «гробовых» выплат. С ее слов, с 1988 года вплоть до совершеннолетия военного отец проживал отдельно и даже не интересовался судьбой ребенка, никак себя не проявлял, не давал о себе знать и не пытался общаться с сыном.