Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:25, 25 июля 2025Россия

Суд лишил выплат вдову не успевшего с ней развестись бойца СВО

В Рязанской области суд лишил выплат вдову бойца СВО, не успевшего развестись
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ekaterina Sychkova / Globallookpress.com

В Рязанской области суд лишил выплат и прав на льготы вдову участника специальной военной операции (СВО) на Украине, не успевшего с ней развестись. Об этом мать военнослужащего Ольга Костырко рассказала РЗН.инфо.

Сын собеседницы портала — Георгий Костырко — женился сразу после начала СВО и попытался развестись уже через полгода брака, но не успел, так как 9 марта получил несовместимые с жизнью ранения на фронте.

Издание утверждает, что решение о расторжении брака должно было вступить в силу 25 марта 2025 года, однако бойца не стало раньше, а россиянка передумала разводиться и обжаловала решение суда, рассчитывая получить выплаты.

По данным издания, суд признал развод действительным, а вдову российского бойца — недостойной выплат.

«Мы пытались доказать, что брак создавался для приобретения выгод (...) Это первый подобный случай в стране, настоящий прецедент», — заявила Костырко.

С ее слов, несколько свидетелей во время судебного разбирательства подтвердили, что военнослужащий СВО якобы знал об изменах своей жены и хотел развестись.

При этом решение суда еще может быть обжаловано.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе вдова бойца СВО лишила его отца «гробовых» выплат. С ее слов, с 1988 года вплоть до совершеннолетия военного отец проживал отдельно и даже не интересовался судьбой ребенка, никак себя не проявлял, не давал о себе знать и не пытался общаться с сыном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В осадках по всему миру вырос уровень необычной кислоты. Ее следы уже нашли в крови человека, продуктах и напитках

    Туристка описала блюда из морепродуктов в регионе России словами «не для слабонервных»

    Азербайджан выдал постсоветской стране оскорбившего ее президента человека

    Акула напала на подростка

    Раскрыты детали последствий атаки дронов на два российских региона

    В подполье рассказали об отказах бойцов ВСУ отправляться на одно направление

    Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

    Подпись Трампа нашли в хвалебном послании для Эпштейна

    Чиновники отказали российскому бойцу СВО в выплатах из-за его позывного

    В России предупредили о попытке ВСУ накопить резервы для прорыва границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости