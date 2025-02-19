Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:59, 19 февраля 2025Россия

Вдова российского бойца СВО лишила его отца «гробовых» выплат

В ХМАО вдова бойца СВО лишила его отца выплат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вдова бойца специальной военной операции (СВО) на Украине лишила его отца «гробовых» выплат. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Югры.

Как следует из материалов дела, в феврале 2024 года при исполнении боевого задания участник СВО получил ранение, спасти его не удалось. На выплаты стали претендовать его супруга, дочь и отец.

Россиянка обратилась в суд, так как сочла отца военнослужащего недостойным выплат. С ее слов, с 1988 года вплоть до совершеннолетия военного отец проживал отдельно и даже не интересовался судьбой ребенка, никак себя не проявлял, не давал о себе знать и не пытался общаться с сыном.

Суд постановил лишить ответчика права на все меры социальной поддержки и выплаты, предоставляемые за не вернувшегося с фронта бойца.

Ранее мать другого бойца СВО из ХМАО обвинила невестку в браке по расчету после смерти сына в первом же бою. Она назвала россиянку брачной аферисткой, которая и уговорила его подписать контракт с Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области. Куда они продвигаются?

      Якубович высказался об участии в шоу «Что было дальше?» словами «обрушил бы эту передачу»

      Раскрытое Путиным наступление из Курской области показали на картах

      Евросоюз перенаправит почти 100 миллиардов евро на военные расходы

      Трамп назвал Зеленского имевшим скромный успех комиком

      На Украине ответили на критику Трампа о нежелании вести переговоры

      На Украине снова перенесли срок демобилизации военных

      Канье Уэст отреагировал на сотрудничество бывшей жены с Nike

      Трамп обвинил Зеленского во втягивании США в войну с России

      Сын Собчак пообщался с Путиным и описал разговор словами «это между нами»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше