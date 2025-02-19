Вдова российского бойца СВО лишила его отца «гробовых» выплат

В ХМАО вдова бойца СВО лишила его отца выплат

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вдова бойца специальной военной операции (СВО) на Украине лишила его отца «гробовых» выплат. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Югры.

Как следует из материалов дела, в феврале 2024 года при исполнении боевого задания участник СВО получил ранение, спасти его не удалось. На выплаты стали претендовать его супруга, дочь и отец.

Россиянка обратилась в суд, так как сочла отца военнослужащего недостойным выплат. С ее слов, с 1988 года вплоть до совершеннолетия военного отец проживал отдельно и даже не интересовался судьбой ребенка, никак себя не проявлял, не давал о себе знать и не пытался общаться с сыном.

Суд постановил лишить ответчика права на все меры социальной поддержки и выплаты, предоставляемые за не вернувшегося с фронта бойца.

Ранее мать другого бойца СВО из ХМАО обвинила невестку в браке по расчету после смерти сына в первом же бою. Она назвала россиянку брачной аферисткой, которая и уговорила его подписать контракт с Минобороны.