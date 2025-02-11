Мать бойца СВО обвинила невестку в браке по расчету после его смерти в первом же бою

В ХМАО мать не вернувшегося с СВО бойца обвинила невестку в браке по расчету

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) мать не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) бойца обвинила невестку в браке по расчету. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам матери солдата, ее сын состоял в браке всего шесть дней. После того как боец не вернулся из боя «в первый же день в Курской области», женщина, которую россиянка назвала «счастливой вдовой», стала получать все положенные выплаты.

Собеседница издания утверждает, что ее сын столкнулся с брачной аферисткой, которая и уговорила его подписать контракт с Минобороны. «Надеюсь, власти обратят на нас внимание и призовут ее к ответу!» — заключила она.

Ранее в Удмуртии мать другого бойца СВО лишили «гробовых» за сына из-за одной записи в его контракте. После смерти военнослужащего выяснилось, что он указал в графе «близкие родственники» другого человека — бабушку. Мать бойца не участвовала в его воспитании, суд признал ее претензии необоснованными.