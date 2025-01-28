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19:41, 28 января 2025Россия

Мать бойца СВО лишили «гробовых» выплат из-за одной записи в его контракте

В Удмуртии мать бойца СВО лишили «гробовых» выплат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Удмуртии мать бойца специальной военной операции (СВО) на Украине лишили «гробовых» выплат из-за одной записи в его контракте — в графе «близкие родственники» он указал другого человека. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов российского региона.

Как следует из материалов дела, в июне 2023 года россиянин поступил на военную службу по контракту и ушел на СВО. Спустя несколько месяцев стало известно, что он уже не вернется с фронта.

На выплаты стала претендовать мать, однако с этим не согласилась бабушка военнослужащего. Женщина заявила, что 17 лет занималась воспитанием внука, в то время как родная мать бросила его. С ее слов, россиянка не участвовала в воспитании сына, не знала о его участии в СВО, пока не получила известие о смерти, а на церемонию прощания заявилась пьяной, не оказав при этом никакой материальной помощи в ее организации.

В суде также рассмотрели автобиографию военнослужащего, которую тот заполнял при заключении контракта с Минобороны. В графе «близкие родственники» он указал именно бабушку, не оставив никаких сведений о матери. В итоге суд признал мать бойца СВО недостойной для получения выплат.

Ранее жителю Кемерово отказали в выплатах за не вернувшегося с СВО сына. Причиной отказа стало отсутствие участия в жизни бойца.

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