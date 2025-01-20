Россиянину отказали в выплате «гробовых» за не вернувшегося с СВО сына

Жителю Кемерово отказали в выплате гробовых за сына, не вернувшегося с СВО

Жителю Кемерово отказали в выплате «гробовых» за сына, не вернувшегося со специальной военной операции (СВО). Такое решение принял Восьмой кассационный суд, пишет А42.

Как уточняет издание, причиной отказа стало отсутствие участия мужчины в жизни сына: он ушел из семьи более 20 лет назад, алименты платил неохотно, а воспитанием ребенка занимались мать и отчим. Но, узнав о том, что сын ушел на СВО и не вернулся, он решил получить причитающуюся родственникам выплату.

Теперь россиянин не только не может претендовать на выплату и наследство сына, но и обязан вернуть экс-супруге 1 миллион рублей, который уже успел получить.

Ранее аналогичный случай произошел в Бурятии, где отца другого бойца СВО признали недостойным наследником. С иском в суд обратилась мать солдата.

