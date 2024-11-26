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12:35, 26 ноября 2024Россия

Россиянина лишили «гробовых» за не вернувшегося с СВО сына

Жителя Бурятии лишили выплат за не вернувшегося с СВО сына
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Жителя Бурятии лишили «гробовых» выплат за не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) сына. Об этом сообщает портал «Номер один».

Против того, чтобы россиянин получил деньги за сына, выступила его бывшая жена — мать военнослужащего. Она подала исковое заявление, в котором указала, что отец с 1992-го года не принимал участия в воспитании сына.

Суд счел доводы истицы обоснованными и удовлетворил ее требования. Решение в законную силу не вступило. О том, собирается ли ответчик обжаловать решение, неизвестно.

Ранее аналогичный случай произошел в Кузбассе, где отца другого бойца СВО признали недостойным наследником. С иском в суд также обратилась мать солдата.

ЖЗЛ
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