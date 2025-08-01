Российский командир рассказал о «профессиональных вдовах» штурмовиков

«Труд»: Некоторые россиянки выходят за бойцов СВО по три раза в год ради выплат

Некоторые россиянки по два-три раза в год выходят замуж за бойцов специальной военной операции (СВО) ради выплат. Об этом рассказала журналист газеты «Труд» Ирина Хмара.

О подобных случаях она узнала из рассказа неназванного российского командира. Журналистка добавила, что таких женщин называют «профессиональными вдовами» штурмовиков. Также издание рассказало о случае в Омске, когда боец женился на россиянке, которая к тому моменту уже была вдовой участника СВО, демобилизовался по состоянию здоровья, а по возвращении начал судиться с женой за присвоенные ею выплаты.

Ранее появились детали отношений участвовавшего в операции «Поток» ахматовца с «черной вдовой».

В России в 2025 году заговорили о женщинах, «высасывающих» деньги из солдат. Одни получили название «черные вдовы» — они выходят замуж за бойцов СВО ради получения выплат после их смерти. Другие оказывают секс-услуги одиноким мужчинам в прифронтовых городах. Третьи — их называют «мальвинками» — якобы выкачивают из бойцов не только деньги, но и сведения, которые передают ВСУ.