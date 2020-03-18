Путин призвал не сравнивать российский средний класс с жизнью на Западе

В России доля жителей, которых относят к среднему классу, превысила 70 процентов. Об этом президент страны Владимир Путин рассказал в интервью ТАСС.

Глава государства указал, что средний класс в каждой стране разный, и было бы неправильно сопоставлять российский средний класс с жизнью на Западе. «Если вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности», — констатировал он.

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Ссылаясь на методику Всемирного банка, Путин напомнил, что к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда (в 2019 году он составлял 11,28 тысячи рублей). «Наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать [его] доходы», — призвал глава государства.

Ранее в марте президент заявил, что рост числа бедных объясняется объективными обстоятельствами. В то же время он отметил, что в настоящий момент Россия меньше зависит от колебаний цен на нефть, а доля ненефтегазовых доходов растет.

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