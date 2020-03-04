Песков прокомментировал слова Путина о доходах россиян

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы государства Владимира Путина относительно снижения доходов россиян. Его цитирует ТАСС в среду, 4 марта.

Песков заметил, что российский лидер был недоволен неблагоприятными явлениями в экономике, но их удалось остановить.

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«Это само по себе — результат важный, который позволяет рассчитывать на то, что в предстоящие годы можно будет выйти на позитивную динамику», — сказал официальный представитель Кремля. По его словам, макроэкономическая стабильность позволяет сдерживать падение доходов в случае неблагоприятной международной экономической обстановки.

В интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» президент заявил, что рост числа бедных объясняется объективными обстоятельствами. В то же время он отметил, что в настоящий момент Россия меньше зависит от колебаний цен на нефть, а доля ненефтегазовых доходов растет.

В начале января российский лидер уже выражал обеспокоенность по поводу снижения доходов граждан.

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