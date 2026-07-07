Футболист сборной США сделал заявление о скандале с отменой красной карточки на ЧМ-2026

Футболист сборной США Балогун заявил, что не участвовал в процессе отмены красной карточки

Нападающий сборной США Фоларин Балогун сделал заявление о решении Международной федерации футбола (ФИФА) отменить красную карточку перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против команды Бельгии. Его слова приводит USA Today.

Футболист заявил, что сначала согласился с показанной красной карточкой, а затем с решением допустить его к игре после отмены дисквалификации. При этом Балогун подчеркнул, что не участвовал в процессе принятия этого решения и не рассматривает ситуацию как нечто личное.

О допуске Балогуна стало известно 5 июля. Это вызвало недовольство со стороны бельгийской стороны и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Балогун вышел в стартовом составе в матче 1/8 финала чемпионата мира и был заменен на 92-й минуте. Бельгийцы разгромили США со счетом 4:1.

