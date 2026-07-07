В Таиланде девушка сдала ленивого бойфренда-иностранца миграционной полиции

В Таиланде девушка нашла оригинальный способ избавиться от ленивого бойфренда-иностранца, который прожил у нее три года. Об этом пишет The Thaiger.

28-летнего гражданина Индии Гурвиндера Сингха арестовали в городе Нонтхабури одноименной провинции после того, как его девушка Дао написала заявление в миграционную полицию. Тайка заявила, что он находится в стране без визы уже 1201 день. В полиции подтвердили, что виза Сингха истекла еще в марте 2023 года.

Дао рассказала, что познакомилась с мужчиной в интернете. Он утверждал, что происходит из состоятельной семьи, и переехал к ней жить. По словам Дао, вскоре после переезда Сингх перестал помогать ей по дому, не пытался найти работу и жил на ее зарплату.

Мужчина признался на допросе, что перебрался в Таиланд после учебы в Сингапуре, некоторое время жил на сбережения, но потом они закончились. Какое наказание, помимо высылки, может грозить Сингху, не сообщается.

Ранее в Сингапуре приговорили к семи годам тюрьмы женатого гражданина Мьянмы, который завел трех любовниц и обворовал их на 1,67 миллиона сингапурских долларов (около 100 миллионов рублей). Он представлялся женщинам состоятельным предпринимателем.