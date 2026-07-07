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09:44, 7 июля 2026Наука и техника

Странный запах смартфона объяснили

How-To Geek: Запах горящего пластика или резины связали с замыканием внутри смартфона
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

Химический запах сматфона может сигнализировать о серьезной поломке устройства. Об этом сообщает издание How-To Geek.

По словам авторов, нет ничего страшного в небольшом нагреве смартфона, ноутбука или другого устройства. Однако в определенных случаях девайсы при перегрева выделяют странный запах, который может сигнализировать о проблеме. Специалисты объяснили разновидности этих запахов.

Журналисты начали с самого распространенного и безопасного — так называемого «запаха разогретого компьютера». Этот аромат не указывает на проблему — он может быть связан с нагревом пластика и пыли. Если телефон или ноутбук начинает распространять запах горящего пластика или резины, то его следует тут же выключить. Проблема может быть связана с коротким замыканием.

Металлический, химический или «рыбный» запах авторы заметки назвали указывающим на самые серьезные неполадки. Эти ароматы обычно исходят от летучих органических соединений и жидкости внутри литий-ионных батарей. В худшем случае аккумулятор может внезапно загореться или взорваться. При возникновении подозрительных запахов авторы How-To Geek посоветовали отключить устройство и дать ему остыть.

Ранее авторы портала BGR объяснили, какие устройства нельзя оставлять подключенными к электросети без присмотра. К ним отнесли обогреватели, электрического одеяла, пауэрбанки, мелкую кухонную технику и прочие девайсы.

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