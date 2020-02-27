В России не нашли оправдания высоким налогам для богатых

Повышение ставки налога для богатых россиян не решит вопрос социальной справедливости, поскольку полученные доходы окажутся слишком малы. Не нашел оправдания такому предложению глава аналитического управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России Валерий Засько, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По его словам, повышение принесет «копейки» — не более десятков миллиардов рублей дополнительных доходов. Он признал, что в качестве пиар-хода увеличение ставки выглядело бы правильным, но в реальности сработать не сможет.

При этом инициатива о введении необлагаемого налогового минимума для людей с низкими доходами приведет к значительно большим потерям в бюджете. Засько оценил отказ от налогов для граждан с доходом на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ, на данный момент составляет 12 130 рублей) в 1,2 триллиона рублей.

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Причиной такой ситуации чиновник назвал «очень низкий» уровень доходов большинства граждан России. Так, 93 процента работающего населения в 2019 году получили не более миллиона рублей, а почти 65 процентов имели годовой доход на уровне от 114 тысячи до миллиона рублей. Только 6,9 процента смогли получить зарплату выше миллиона рублей. Таким образом, уточнил Засько, любые игры с налоговой ставкой выглядят «неконструктивно».

«Должна расти в целом экономика, зарплаты, доходы и мы должны побороть теневую экономику, и тогда можно говорить про дифференцированную ставку», — отметил он. Также представитель ФНС напомнил, что россияне слабо себе представляют, как платятся налоги, поэтому при любых изменениях страну захлестнет вал доначислений и штрафов, что негативно скажется на системе в целом.

Ранее против налога на богатых россиян выступил премьер-министр Михаил Мишустин, до этого десять лет возглавлявший ФНС. Он указал, что такая мера неэффективна и неактуальна. Министр финансов Антон Силуанов также предполагал, что введение прогрессивной ставки усложнит администрирование налогов и ухудшит их собираемость.

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