Налоги с богатых россиян захотели собирать по-новому

Минфин планирует обязать платить налоги граждан, которые провели на территории России 90 дней в году и имеют здесь дом, бизнес и личные контакты. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на внесенный в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

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Введение инициативы вошло в план мероприятий на ближайшие три года. Таким образом правительство, в частности, рассчитывает вернуть в Россию бизнесменов, которые покинули страну, чтобы уехать на Запад.

Между тем новые правила могут привести к многократному резидентству, когда на налоги одного гражданина помимо России будут претендовать еще несколько других стран. В результате увеличится количество споров России с другими юрисдикциями по поводу того, какая из стран имеет преимущество во взимании налогов, пояснил партнер департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Виктор Калгин.

В настоящее время для того, чтобы не платить налоги в России, гражданину необходимо провести в стране менее 183 дней в год. По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, многие бизнесмены пользуются этим, чтобы не платить налог с нераспределенной прибыли.

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