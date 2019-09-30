Раскрыт новый способ обмана россиян с «налогами»

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

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В ведомстве рассказали, что налогоплательщикам по почте поступают поддельные письма с предложением перевести деньги на счет, принадлежащий мошенникам. «ФНС России к таким письмам не имеет никакого отношения», — заверил представитель ведомства. В качестве мер предосторожности в ФНС рекомендовали проверять реквизиты платежа, указанные в официальных налоговых уведомлениях.

Ранее в понедельник, 30 сентября, стало известно, что россияне начали получать рассылку с объявлением о выводе денежного пособия. Речь идет о сообщениях, в которых говорится, что граждане, работавшие в 1991–2019 годах могут получить денежное пособие в размере 115 тысяч рублей. Сообщения приходят от имени Минтруда и являются мошенническими.

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