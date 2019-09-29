Пожилая россиянка сделала телефонного мошенника миллионером

В Волгоградской области 63-летняя женщина за несколько дней перевела телефонному мошеннику более семи миллионов рублей, сообщается на сайте регионального главка МВД.

«В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личностей и задержание подозреваемых в мошенничестве», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что злоумышленник представился потерпевшей сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что ее счет якобы подвергся взлому. Затем преступник убедил женщину следовать его инструкциям. Она продиктовала мошеннику данные своей банковской карты, а затем несколько раз подтверждала корректность операций по СМС.

Также в МВД заявили, что незадолго до этого случая в полицию обратился 60-летний житель области. Он несколько месяцев переводил деньги на счета мошенников, полагая, что приобретает криптовалюту. Потерпевший понял, что его обманули лишь тогда, когда общая сумма его отчислений мошенникам составила два миллиона рублей.

Других обстоятельств происшедшего, а также данных о возможной связи между этими двумя преступлениями в ведомстве не привели. «Все связанные с деньгами сделки, во избежание мошеннических действий, необходимо решать лично с уполномоченными сотрудниками в офисах финансовых учреждений», — подчеркнули в полицейском главке.

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