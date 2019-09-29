Россия
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Полиция Москвы назвала число участников митинга на Сахарова
В США заявили о планах получить доступ к записям разговоров Трампа с Путиным
Оценена стоимость роскошного автопарка сына диктатора
Названа самая мощная в России противокорабельная ракета
Умерла теща Лукашенко
Первый узбек в истории UFC рассказал о дружбе с Мэйуэзером
Объяснен феномен «плачущей кристаллами» девушки
Появилось новое видео с пойманной с кокаином актрисой Бочкаревой
В российском доме по батареям пустили ток
Новости партнеров

Пожилая россиянка сделала телефонного мошенника миллионером

Перейти в «Мою Ленту»

В Волгоградской области 63-летняя женщина за несколько дней перевела телефонному мошеннику более семи миллионов рублей, сообщается на сайте регионального главка МВД.

«В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личностей и задержание подозреваемых в мошенничестве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник представился потерпевшей сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что ее счет якобы подвергся взлому. Затем преступник убедил женщину следовать его инструкциям. Она продиктовала мошеннику данные своей банковской карты, а затем несколько раз подтверждала корректность операций по СМС.

Также в МВД заявили, что незадолго до этого случая в полицию обратился 60-летний житель области. Он несколько месяцев переводил деньги на счета мошенников, полагая, что приобретает криптовалюту. Потерпевший понял, что его обманули лишь тогда, когда общая сумма его отчислений мошенникам составила два миллиона рублей.

Других обстоятельств происшедшего, а также данных о возможной связи между этими двумя преступлениями в ведомстве не привели. «Все связанные с деньгами сделки, во избежание мошеннических действий, необходимо решать лично с уполномоченными сотрудниками в офисах финансовых учреждений», — подчеркнули в полицейском главке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мошенники атаковали пользователей сети письмами с поддельными счетами
Уязвимость жилья россиян для мошенников признали проблемой
Россиян предупредили о фальшивых звонках из банков
Мошенники заработали миллионы на обмане пожилых людей в сети
Другие материалы рубрики
Россия00:0128 сентября

«Меня называли уродцем. В роддоме говорили, зачем вам такая»

Россиянки о том, как ненавидели свои тела, но научились их любить
16:06Сегодня

Полиция Москвы назвала число участников митинга на Сахарова

13:31Сегодня

Загадочный объект в небе под Москвой попал на фото

12:54Сегодня

Автомобиль с людьми утонул в Москве-реке

Россия00:0223 сентября

«История подвержена манипуляциям»

Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
12:29Сегодня

Умер первый президент Крыма

11:08Сегодня

Бывший муж Поклонской объяснил критику «оскотинившихся» женщин

08:48Сегодня

Уволенная за старые эротические фото учительница призвала коллег раздеться

Россия00:0220 сентября

«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»

В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
08:21Сегодня

В России оценили последствия жалобы Зеленского на Меркель

07:27Сегодня

Москва оценила готовность Грузии к диалогу с Россией

20:1628 сентября

Названы последствия извинений по требованию Кадырова

Россия
Полиция Москвы назвала число участников митинга на Сахарова
«Меня называли уродцем. В роддоме говорили, зачем вам такая»
Россиянки о том, как ненавидели свои тела, но научились их любить
Загадочный объект в небе под Москвой попал на фото
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Десятерым политикам не выдали американские визы. Россия назвала это «возмутительной акцией»
Автомобиль с людьми утонул в Москве-реке
«История подвержена манипуляциям»
Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
Умер первый президент Крыма
Все материалы
Мир
Стало известно о возможной заинтересованности Волкера в военной помощи Украине
«Он из того времени, когда курили в самолетах»
Настоящий европеец: яркая жизнь и мирная смерть Жака Ширака
Бывший глава МИ-6 раскрыл подкуп Ширака Саддамом Хусейном
«Наш дом горит, а мы смотрим в другую сторону!»
Умер бывший президент Франции Жак Ширак. Что он говорил о Путине, Ельцине и женщинах
Иран захотел от США 50 миллиардов долларов
«Самый опасный момент — когда жертва решает уйти»
Психологи, адвокаты и миллионы долларов — как помогают жертвам насилия в США
Однопартиец Трампа поддержал расследование против него
Все материалы
Бывший СССР
В Киеве передумали возобновлять пассажирское сообщение с Крымом
Ятаган в спину
Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
Киев отреагировал на обвинения в оскорблении немецкого правительства
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Украинцы потребовали публикации переговоров Зеленского с Путиным
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Украина пожаловалась на переход Запада на сторону России
Все материалы
Экономика
Над российской нефтедобычей нависла новая угроза
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Подсчитаны убытки украинских портов после потери Крыма
«С российской экономикой не все так просто и понятно»
Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями
В России изменились правила приема на работу
По избитым лекалам
За недавним задержанием силовиков стоит коммерческий конфликт
В Европе раскрыли истинную цель санкций
Все материалы
Силовые структуры
Долго ждавший жилья от государства полицейский покончил с собой
Демон секретного завода
Первого секс-маньяка СССР ловили тысячи милиционеров. Найти его требовал сам Брежнев
В подмосковном парке надругались над иностранкой
Гела КардаваВзял и вышел
Лидера воровского клана внезапно отпустили из тюрьмы. Теперь он хочет свести счеты
Россиянка устроила фотосессию в Тверском ОВД в полицейской форме
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
На звезду «Счастливы вместе» с кокаином завели уголовное дело
Все материалы
Наука и техника
Маск показал корабль для колонизации Марса
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
Девочка оставила смартфон заряжаться в постели и умерла
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Илон Маск высказал свое мнение об инопланетянах
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
Назван лучший смартфон года
Все материалы
Спорт
Первый узбек в истории UFC рассказал о дружбе с Мэйуэзером
Татьяна Макфадден«В России было бы трудно остаться в живых»
Из детдома эту россиянку забрали американцы. В США она стала чемпионкой и добилась всего
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Олег Коротаев«Не везло ему по жизни»
Советский боксер мог заработать миллионы в США. Но ушел в криминал и погиб от рук киллера
Претендент на пояс Нурмагомедова анонсировал следующий бой
Из пушек по Манчестеру
Суперматч МЮ — «Арсенал», продолжение чемпионской гонки и другие интриги тура АПЛ
Авария с участием российского гонщика в Сочи попала на видео
Все материалы
Культура
Звезда сериала «Не родись красивой» постриглась наголо ради Заворотнюк
«Мужчины посещают жен по вечерам»
Как выглядят самые странные семейные отношения в мире
Появилось новое видео с пойманной с кокаином актрисой Бочкаревой
Марк ЗахаровОбыкновенное горе
Умер Марк Захаров — мэтр российского театра, режиссер «Того самого Мюнхгаузена»
Режиссер «Счастливы вместе» прокомментировал историю с задержанием Бочкаревой
«Мы уничтожим всех, кто не понял нас»
Психоактивистка Старость о сектах, протесте и насилии в психиатрических клиниках
Умер писатель Вячеслав Пьецух
Все материалы
Интернет и СМИ
Полиция Британии получит доступ к перепискам в Facebook и WhatsApp
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»
Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
Шепелев рассказал о трудностях родительской жизни
«Мы похороним старичков»
 
Продюсеры «Холостяка» высказались об участии Гуфа в шоу
Внутренняя империя
Этот фотограф обошел российские задворки и обнаружил места, которые узнает каждый
Deutsche Welle отвергла обвинения во вмешательстве во внутренние дела России
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян показала фотографию в нижнем белье
Роскошная жизнь Грейс Келли
Богатство, тайны и смерть одной из главных актрис Голливуда
Модный бренд выпустил коллекцию одежды с блогером Максимом Тарасенко
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
Эмили Ратаковски показала фото в откровенном купальнике
Леопард против зебры
Легендарная Джей Ло, БДСМ и листья на голове: как прошла неделя моды в Милане
Наоми Кэмпбелл пришла на модный показ без нижнего белья
Все материалы
Путешествия
Российская молодежь отказалась экономить на путешествиях
«Вас отлично потрясет!»
Молочные озера, красные скалы и золотоносные реки: зачем богатым русским ездить на Алтай
Лавров допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией
«Они набивали пакеты всем, что казалось съедобным»
Как россиянка мечтала попасть на португальский пляж, а оказалась в пугающем гетто
Отец троих детей посветил игрушечным лазером в самолет и сел в тюрьму
«Они презрительно целились в людей из АК-47»
Малярия, автоматы и попрошайки: как россиянин добрался до Танзании
Пьяные россияне устроили дебош на вылетавшем из Москвы самолете и сорвали рейс
Все материалы
Из жизни
Объяснен феномен «плачущей кристаллами» девушки
Тор с ними
Как потомки викингов вспомнили древних богов и начали жить по-новой
Пара сорвалась с балкона во время секса
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
На Украине родился ребенок с двумя головами
«Кончится тем, что про это снимут сериал»
Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
Массовый выброс дельфинов на пляж попал на видео
Все материалы
Видео: шестиколесный УАЗ на максималках
Всего 3,7 миллиона — и идеальная машина грибника в вашем гараже. Если она туда поместится
Lada Granta Drive Active
Тест самой дорогой, самой стильной и самой драйверской Гранты
Электромобили: начало
Избранное на Моторе: массовые электрокары, едва не изменившие мир
Тестируем Volvo XC90 на Кольском полуострове
Проверяем, на что способен шведский кроссовер на бездорожье за Полярным кругом
Chevrolet Niva добавили «пустую» комплектацию
Водитель пытался припарковаться 15 раз и не смог
Показаны электрокары с клиренсом более полуметра
Все материалы
Дом
В российском доме по батареям пустили ток
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
Опровергнут запрет курения на балконах
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
В МЧС открестились от борьбы с курением
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
Цены на квартиры в Москве вернулись в прошлое
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
В Югре откроют первые центры по поддержке малого бизнеса
В российском городе переделали березовую рощу в парк
Все материалы