Мошенники заработали миллионы на обмане пожилых людей в сети

Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало двух мужчин, подозреваемых в создании мошеннической схемы, посредством которой они зарабатывали миллионы долларов. Об этом пишет ZDNet.

Романа Лейва (Romana Leyva) был задержан в Лас-Вегасе, а Арифул Хак (Ariful Haque) — в Нью-Йорке. Обоим грозит до 20 лет тюрьмы. Разработанная преступниками схема действовала с марта 2015-го до декабря 2018 года.

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Подозреваемые использовали для своих нужд вредоносные сайты с всплывающими уведомлениями, в которых указывалось, что устройство пользователя якобы заблокировано. Жертвам советовали позвонить по номеру технической поддержки, который на самом деле принадлежал злоумышленникам.

Мошенники убеждали людей по телефону в том, что им нужно заплатить за ремонт техники. Сумма варьировалась от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Некоторых из жертв им удалось обмануть дважды.

Таким образом преступникам удалось заработать больше 10 миллионов долларов (642 миллиона рублей). Их жертвами стали 7,5 тысячи человек, большинство из которых были людьми пожилого возраста.

Ранее в сети была обнаружена новая целевая страница для фишингового захвата аккаунтов Microsoft. Она позволяла незаметно красть данные у пользователей.

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