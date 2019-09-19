Медицинские данные миллионов пациентов оказались в сети

Медицинские данные 24 миллионов людей из десятков стран оказались в открытом доступе в сети. Об этом пишет Bleeping Computer, ссылаясь на доклад немецкой компании Greenbone Networks, работающей в сфере кибербезопасности.

Специалисты нашли в свободном доступе 400 миллионов снимков, полученных пациентами после компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, рентгена. Кроме того, они обнаружили такую информацию, как имена и фамилии пациентов, их даты рождения, даты обследования, тип обследования, имя лечащего врача и название больницы, в которой наблюдались пациенты.

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Эти данные хранились на специальных медицинских серверах, безопасность которых проверяли в Greenbone Networks. Из 2,3 тысяч проанализированных серверов 590 оказались не защищены, при этом в большинстве случаев администраторы не применили базовых мер безопасности, таких как, например, установка пароля.

Уязвимые серверы были обнаружены в 52 странах. В Европе лидером по количеству находящихся в открытом доступе медицинских данных оказалась Италия, в Северной Америке — США.

Эксперты не увидели признаков того, что данные были использованы злоумышленниками. Однако они отметили, что эта информация может быть применена для шантажа, вымогательства и кражи личности с целью бесплатного получения медицинской помощи.

Ранее в сеть утекли данные тысяч клиентов популярного магазина косметики Sephora. Представители компании отметили, что хакеры завладели данными клиентов из Малайзии, Индонезии, Таиланда, Филиппин, Новой Зеландии и Австралии.

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