Программист обнаружил утечку данных россиян в открытый доступ

В открытом доступе были обнаружены номера телефонов, ICQ, адреса и GPS-координаты сотен россиян. Об этом программист Леонид Евдокимов рассказал в докладе «Проруха на СОРМ», сообщает TJournal.

По словам специалиста, данные могло публиковать оборудование СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий).

Евдокимов отметил, что знакомый показал ему IP-адрес со статистикой пользовательского трафика. Он нашел еще 30 подобных адресов. Изучив их, программист обнаружил FTP-сервера, на которых хранились данные клиентов провайдеров.

Один из провайдеров ответил Евдокимову, что такую статистику ведет техника для СОРМ, разработанная «МФИ Софт». На двух адресах встретились упоминания этой компании.

Во время доклада Евдокимов показал, как полученные сведения помогли ему определить жителей дагестанского села Новосельское и города Сарова.

Ранее сообщалось, что российские производители устройств для прослушки резко нарастили выручку по итогам 2018 года.

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