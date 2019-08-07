Производители средств прослушки россиян обогатились на «пакете Яровой»

Российские производители устройств для прослушки и сбора персональных данных резко нарастили выручку по итогам прошлого года, рост составил от 24 до 298 процентов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на отчетности компаний.

Увеличение доходов связано с распространением на коммуникационную отрасль «пакета Яровой», согласно которому компании в области связи должны создать у себя необходимую инфраструктуру для отслеживания и хранения персональных данных россиян.

Лидером рынка снова стала группа компаний «Цитадель», которая принадлежит Антону Черепенникову, близкому партнеру российского олигарха Алишера Усманова, вкладывавшегося в киберспортивную команду Черепенникова Virtus.pro. Например, фирма «МФИ Софт» в составе группы компаний «Цитадель» увеличила выручку с 3,5 миллиарда до 10,3 миллиарда рублей. Выручка «Малвин Системс», еще одной фирмы в составе группы, по итогам прошлого года выросла на 107 процентов, до 1,7 миллиарда рублей. У «Сигнатек» зафиксирован рост на 67 процентов (740,8 миллиона рублей), у «Основа Лаб» — на 24 процента, (996,6 миллиона рублей). Финансовые показатели «Техаргос» за прошлый год не раскрывались.

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Еще один крупный производитель устройств СОРМ (системы оперативно-разыскных мероприятий) — компания «Норси-Транс» — не раскрыл данные о своих нынешних финансовых показателях. По итогам прошлого года выручка составила 2,7 миллиарда рублей, увеличившись на 50 процентов по сравнению с 2017 годом. Выручка по итогам 2018-го сократилась на 11 процентов, до 1,8 миллиарда рублей.

По словам гендиректора «Норси-Транс» Сергея Овчинникова, в сегменте СОРМ сейчас остались два ключевых игрока — его фирма примерно с 40 процентами рынка и ГК «Цитадель» с 60 процентами. «Специальные технологии» стремительно теряют свои позиции.

Интернет-компании и операторов связи с 1 июля 2018 года обязали в течение полугода хранить переписку пользователей. Ранее провайдеры должны были хранить только сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и сообщений. После вступления в силу новых поправок закона, получившего название «пакет Яровой», компании обязаны хранить само содержание сообщений, изображения, видео и аудио. Всю эту информацию необходимо предоставлять по требованию спецслужб.

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