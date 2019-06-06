Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам чиновника, правительство сделает все возможное, чтобы российские компании, являющиеся глобальными лидерами в некоторых важных сферах, не пострадали. Он отметил, что «Яндекс» важен не только для национальной, но и глобальной экономики.

Таким образом в правительстве прокомментировали сообщения о том, что ФСБ потребовала у компании ключи шифрования сервисов «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта». Это произошло несколько месяцев назад, однако «Яндекс» до сих пор не исполнил требования силовиков.

Сотрудников ФСБ заинтересовали сессионные ключи, с помощью которых можно расшифровать логин и пароль пользователя, а также изучить весь его трафик.

«Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск» входят в реестр организаторов распространения информации. По закону Яровой спецслужбы могут получить данные для дешифровки сообщений их пользователей по запросу. На исполнение таких требований платформам дается 10 дней. В 2018 году суд заблокировал мессенджер Telegram на территории России за отказ передать силовикам такую информацию.

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