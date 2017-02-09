Холдинг «Цитадель» занял более половины рынка устройств для СОРМ

Холдинг «Цитадель», принадлежащий основателю киберспортивного проекта Virtus.pro Антону Черепенникову, занял более половины российского рынка устройств для систем технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на два источника в IT-индустрии.

О том, что IT-интеграторы «Форпост» и «Цитадель» заняли контролирующие позиции, рассказал контрагент Черепенникова и еще один участник IT-рынка.

По данным источников агентства, с 15 февраля в структуру холдинга войдет нижегородская компания «МФИ софт».

«Сделка уже состоялась. В феврале «Цитадель» получит 100 процентов компании и станет крупнейшим игроком рынка СОРМ с объемом около 10 миллиардов рублей», — добавил источник.

До совершения сделки в «Цитатель» входили две компании — «Основа Лаб» и «Малвин Системс».

Черепенников также является совладельцем киберспортивного холдинга Esforce, в который бизнесмен Алишер Усманов вложил около 100 миллионов долларов в 2015 году.

ESforce Holding — одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидер российского компьютерного спорта. ESforce владеет более чем 180 популярными интернет-ресурсами с совокупной аудиторией в 15 миллионов подписчиков и 40 миллионов уникальных посетителей в год, которые обеспечивают охват 80 процентов зрителей киберспортивных трансляций в России и СНГ.