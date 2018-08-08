Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»

Минэкономразвития посчитало, что на исполнение «закона Яровой» у крупнейших интернет-компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group уйдет около 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв ведомства.

В документе уточняется, что Mail.ru Group имеет 130 миллионов активных пользователей, поэтому, чтобы обеспечить хранение объема их информации, компания должна приобрести аппаратно-программные комплексы на 5,2 миллиарда рублей. В случае с «Яндексом» эта сумма составит 3,6 миллиарда рублей.

При этом на хранение информации, по подсчетам МЭР, компании будут тратить по одному миллиарду рублей в год. В документе значится, что это один из оптимистичных сценариев, не учитывающий объемный контент, например онлайн-трансляции.

В Минэкономразвития также уточнили, что приказ Минкомсвязи фактически обязывает интернет-компании получать лицензии на производство СОРМ, что противоречит действующему законодательству: существует прямой запрет на разработку техники для спецслужб.

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В этом же документе было сказано, что выполнение «закона Яровой» противоречит одному из майских указов президента России Владимира Путина, который предполагает ускорение технического развития в стране.

В июле Минкомсвязи опубликовало документ с подсчетами затрат Rambler Group. Тогда ведомство заявило, что компании придется потратить 10,9 миллиона разово, а затем выделять по 120 тысяч рублей ежемесячно.

28 июня 2018 года правительство России обязало все действующие на территории страны интернет-сервисы хранить все пользовательские данные за шесть месяцев. К этим данным относятся сообщения, голосовая информация, изображения, аудио и видео.

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