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Указ Путина оказался невыполним из-за «закона Яровой»

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Эксперты из Министерства экономического развития раскритиковали правила, по которым IT-компаниям следует хранить данные пользователей. Об этом со ссылкой на официальный отзыв сообщила принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Соблюдение данного регламента необходимо для исполнения так называемого закона Яровой. Он предписывает организаторам распространения информации и операторам связи хранить данные пользователей в течение определенного срока.

По мнению специалистов из Минэкономразвития, правила требуют усовершенствования и доработки. Так, согласно отзыву, требования для интернет-компаний тормозят исполнение майского указа президента России («О национальных целях и стратегических задач развития Российской Федерации до 2024 года»). Он предполагает ускорение технического развития в стране.

В своем заключении ведомство также опиралось на мнение IT-отрасли. Из отзыва следует, что исполнение правил требует крупных финансовых вливаний. Требование дублировать экземпляры данных пользователей специалисты Минэкономразвития предложили вовсе ликвидировать.

Ранее стало известно, что организаторы распространения информации не могут соблюдать «закон Яровой» из-за отсутствия нормативных актов. К концу июля 2018 года сотрудники не получили документы, описывающие передачу данных пользователей правоохранительным органам. Правило хранить все пользовательские данные за шесть месяцев вступило в силу 1 июля.

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