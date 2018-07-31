«Закон Яровой» оказался неисполним

Интернет-компании не способны исполнять «закон Яровой» из-за отсутствия нормативных актов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Организаторы распространения информации до сих пор не получили документы, которые описывают процесс передачи пользовательских данных правоохранительным органам.

«Пока никто не начал хранение данных, так как не готовы последние уточняющие документы, которые будут разработаны Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций скорее всего до конца лета. В этой ситуации нет ничего нового, так происходит со многими подобными законами, поэтому сейчас можно только ждать», — рассказал один из собеседников издания. Эту информацию также подтвердила директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

В Роскомнадзоре на вопрос о необходимости дополнительных подзаконных актов для исполнения «закона Яровой» ответили, что не могут проводить подобные аналитические исследования. Однако представители службы считают, что имеющейся информации достаточно. «По мнению Роскомнадзора, дополнительных подзаконных актов не требуется», — отметил регулятор.

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В конце июня в Минкомсвязи подсчитали затраты на исполнение «закона Яровой». В ведомстве отметили, что интернет-компаниям с 500 тысячами активных пользователей придется выделить около 20 миллионов рублей на модернизацию необходимого оборудования и софта.

28 апреля правительство России обязало интернет-компании хранить все пользовательские данные за полгода. К ним относятся голосовые сообщения, изображения, аудио и видео. Поправки вступили в силу 1 июля 2018 года. Инициатива правительства связана с антитеррористическими законопроектами, известными как «закон Яровой», который президент России Владимир Путин подписал в июле 2016 года.

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